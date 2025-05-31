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У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автомата: затримували із спецзасобами

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

У Харкові чоловік у військовій формі відкрив стрілянину з автоматичної зброї в житловому кварталі. Поліція затримала зловмисника із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї.

У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автомата: затримували із спецзасобами

У Харкові чоловік  у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів. Правоохоронці затримали зловмисника із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Сьогодні близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова — на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї 

Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію "Грім" завершено о 17:45.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.

У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку: справою зайнялася поліція23.05.25, 11:36 • 2976 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Харків
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