У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автомата: затримували із спецзасобами
Київ • УНН
У Харкові чоловік у військовій формі відкрив стрілянину з автоматичної зброї в житловому кварталі. Поліція затримала зловмисника із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї.
У Харкові чоловік у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів. Правоохоронці затримали зловмисника із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
Сьогодні близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова — на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.
О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".
Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.
У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї
Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію "Грім" завершено о 17:45.
За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку: справою зайнялася поліція23.05.25, 11:36 • 2976 переглядiв