У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку: справою зайнялася поліція
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва жінка здійснила постріл у бік житлового будинку. Наразі поліція встановлює її особу та обставини інциденту, вирішується питання про правову кваліфікацію.
У Києві сталася стрілянина біля житлового будинку у Дніпровському районі,
поліцейські встановлюють обставини, пише УНН з посиланням на ГУНП у столиці.
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Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж.
"У столичних телеграм-каналах з’явилось відео, як жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла", - сказано у повідомленні.
Наразі, як зазначається, на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
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