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Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною
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Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

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У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку: справою зайнялася поліція

Київ • УНН

 • 998 перегляди

У Дніпровському районі Києва жінка здійснила постріл у бік житлового будинку. Наразі поліція встановлює її особу та обставини інциденту, вирішується питання про правову кваліфікацію.

У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку: справою зайнялася поліція

У Києві сталася стрілянина біля житлового будинку у Дніпровському районі,
поліцейські встановлюють обставини, пише УНН з посиланням на ГУНП у столиці.

Деталі

Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. 

"У столичних телеграм-каналах з’явилось відео, як жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла", - сказано у повідомленні.

Наразі, як зазначається, на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Стрілянина в готелі у Києві: підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення15.05.25, 11:14 • 4920 переглядiв

Юлія Шрамко

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