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Стрілянина в готелі у Києві: підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

26-річний мешканець Хмельницької області влаштував стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина в готелі у Києві: підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення

Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який стріляв з вогнепальної зброї в готелі Святошинського району столиці. Про це пише УНН з посиланням на сайт прокуратури.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 26-річному мешканцю Хмельницької області, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї в готелі (ч. 4 ст. 296 КК України)

- говориться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі повідомили, що працівники готелю побачили, що мешканець одного з номерів в неадекватному стані пересувається коридорами готелю зі зброєю у руках. Вони викликали співробітників Державної служби охорони. Прибувши в готель, правоохоронці почали з чоловіком розмову, переконуючи віддати зброю. Втім, фігурант справи, демонструючи небажання це робити, здійснив один постріл в бік відчинених дверей, біля яких нікого не було.

Після цього зловмисника затримали. У чоловіка вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї. Мотивів своїх дій підозрюваний пояснити не зміг.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років перебування за гратами.

Нагадаємо

В поліції повідомили, що близько 7:30, 14 травня, до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину в одному з готелів Святошинського району. Правоохоронці, які прибули на місце події, затримали чоловіка.

"Наразі встановлено, що стрілком виявився 26-річний житель Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці", - розповіли у поліції.

Доповнення

Чоловіку, який розстріляв військового і його тещу в Київській області, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Павло Зінченко

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