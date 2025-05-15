Стрельба в отеле в Киеве: подозреваемому грозит до семи лет заключения

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, стрелявшему из огнестрельного оружия в отеле Святошинского района столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт прокуратуры.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 26-летнему жителю Хмельницкой области, совершившему хулиганство с применением огнестрельного оружия в отеле (ч. 4 ст. 296 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что работники отеля увидели, что жилец одного из номеров в неадекватном состоянии передвигается по коридорам отеля с оружием в руках. Они вызвали сотрудников Государственной службы охраны. Прибыв в отель, правоохранители начали с мужчиной разговор, убеждая отдать оружие. Впрочем, фигурант дела, демонстрируя нежелание это делать, совершил один выстрел в сторону открытой двери, возле которой никого не было.

После этого злоумышленника задержали. У мужчины изъяли зарегистрированное на него оружие и патроны к нему. Мотивов своих действий подозреваемый объяснить не смог.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет пребывания за решеткой.

Напомним

В полиции сообщили, что около 7:30, 14 мая, в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в одном из отелей Святошинского района. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину.

"В настоящее время установлено, что стрелком оказался 26-летний житель Хмельницкой области, который около недели назад приехал в столицу по работе и поселился в гостиницу. Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители", - рассказали в полиции.

Дополнение

Мужчине, который расстрелял военного и его тещу в Киевской области, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.