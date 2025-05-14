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Стрілка з готелю у Києві затримали нетверезим, відкрито провадження - поліція

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

У Святошинському районі Києва 26-річний чоловік підозрюється у тому, що влаштував стрілянину в готелі. Підозрюваним виявився житель Хмельницької області, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Стрілка з готелю у Києві затримали нетверезим, відкрито провадження - поліція

За стрілянину в готелі Святошинського району у Києві затримали нетверезого мешканця закладу, йому загрожує до семи років ув’язнення, повідомили у ГУНП в столиці у серед, пише УНН.

Контекст

Сьогодні близько 07:30 до поліції Києва надійшло повідомлення про стрільбу у одному з готелів Святошинського району. Поліцейські, які прибули на місце події, затримали чоловіка.

У Києві сталася стрілянина в готелі: підозрюваного затримали14.05.25, 08:30 • 3160 переглядiв

Що відомо про підозрюваного

"Наразі встановлено, що стрілком виявився 26-річний житель Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці", - розповіли у поліції.

Поліцейські, як повідомляється, вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі із ним працюють слідчі.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідство триває.

Юлія Шрамко

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