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Стрелка из отеля в Киеве задержали в нетрезвом виде, открыто производство - полиция

Киев • УНН

 • 752 просмотра

В Святошинском районе Киева 26-летний мужчина подозревается в том, что устроил стрельбу в отеле. Подозреваемым оказался житель Хмельницкой области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Стрелка из отеля в Киеве задержали в нетрезвом виде, открыто производство - полиция

За стрельбу в отеле Святошинского района в Киеве задержали нетрезвого жителя заведения, ему грозит до семи лет заключения, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Контекст

Сегодня около 07:30 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в одном из отелей Святошинского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину.

В Киеве произошла стрельба в отеле: подозреваемый задержан14.05.25, 08:30 • 2970 просмотров

Что известно о подозреваемом

"В настоящее время установлено, что стрелком оказался 26-летний житель Хмельницкой области, который около недели назад приехал в столицу по работе и поселился в гостиницу. Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители", - рассказали в полиции.

Полицейские, как сообщается, изъяли оружие, оно будет направлено для проведения экспертизы. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время с ним работают следователи.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следствие продолжается.

Юлия Шрамко

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