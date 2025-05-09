Розстріляв військового та його тещу на Київщині: зловмиснику повідомили про підозру та відправили під варту

Чоловіку, який на Київщині розстріляв військового та його тещу, повідомили про підозру та вже відправили під варту без права внесення застави, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

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Правоохоронці Київщини провели обшук за місцем проживання стрільця, де виявили та вилучили автомат, понад 300 патронів калібру 5,45 мм, гранату Ф-1 та уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ.

Поліцейські Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами ( п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

8 травня, о 15:22 до поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень військовослужбовець та його теща загинули. Поліцейські провели спецоперацію та затримали стрільця.

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

Встановлено, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку. Втім вчора, 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати товару: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився зсередини.

Фігурант був затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Автомат, з якого стрілець здійснив постріли, вилучено та направлено на відповідну експертизу.