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Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

У селі Софіївська Борщагівка Бучанського району чоловік відкрив вогонь по людях. На місці працюють екстрені служби, триває спецоперація із затримання зловмисника.

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях, загинуло декілька людей, триває спецоперація із затримання стрілка, повідомили у ГУНП в Київській області, пише УНН.

Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян

- повідомили у поліції.

Наразі, як повідомляється, на місці події працюють усі екстрені служби.

Проводиться спецоперація із затримання зловмисника

- заявили у поліції.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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