Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка
Київ • УНН
У селі Софіївська Борщагівка Бучанського району чоловік відкрив вогонь по людях. На місці працюють екстрені служби, триває спецоперація із затримання зловмисника.
У селі Софіївська Борщагівка під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях, загинуло декілька людей, триває спецоперація із затримання стрілка, повідомили у ГУНП в Київській області, пише УНН.
Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян
Наразі, як повідомляється, на місці події працюють усі екстрені служби.
Проводиться спецоперація із затримання зловмисника
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