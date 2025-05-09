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Расстрелял военного и его тещу в Киевской области: злоумышленнику сообщили о подозрении и отправили под стражу

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Мужчине, который расстрелял военного и его тещу в Киевской области, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Расстрелял военного и его тещу в Киевской области: злоумышленнику сообщили о подозрении и отправили под стражу

Мужчине, который в Киевской области расстрелял военного и его тещу, сообщили о подозрении и уже отправили под стражу без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Правоохранители Киевской области провели обыск по месту жительства стрелка, где обнаружили и изъяли автомат, более 300 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 и унифицированный запал дистанционного действия УЗРГМ.

Полицейские Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами ( п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. 

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним

8 мая, в 15:22 в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. В результате полученных огнестрельных ранений военнослужащий и его теща погибли. Полицейские провели спецоперацию и задержали стрелка.

Под Киевом мужчина расстрелял людей: есть погибшие, идет спецоперация по задержанию стрелка08.05.25, 16:30 • 32536 просмотров

Установлено, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине. Впрочем вчера, 8 мая между ними произошел конфликт по оплате товара: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся изнутри. 

Фигурант был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 63-летний местный житель. Автомат, из которого стрелок произвел выстрелы, изъят и направлен на соответствующую экспертизу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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