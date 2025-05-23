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В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома: делом занялась полиция

Киев • УНН

 • 592 просмотра

В Днепровском районе Киева женщина совершила выстрел в сторону жилого дома. Сейчас полиция устанавливает ее личность и обстоятельства инцидента, решается вопрос о правовой квалификации.

В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома: делом занялась полиция

В Киеве произошла стрельба возле жилого дома в Днепровском районе,
полицейские устанавливают обстоятельства, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в столице.

Детали

Информацию правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. 

"В столичных телеграм-каналах появилось видео, как женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла", - сказано в сообщении.

Сейчас, как отмечается, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы.

Решается вопрос о правовой квалификации.

Стрельба в отеле в Киеве: подозреваемому грозит до семи лет заключения15.05.25, 11:14 • 4918 просмотров

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