В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома: делом занялась полиция
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева женщина совершила выстрел в сторону жилого дома. Сейчас полиция устанавливает ее личность и обстоятельства инцидента, решается вопрос о правовой квалификации.
В Киеве произошла стрельба возле жилого дома в Днепровском районе,
полицейские устанавливают обстоятельства, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в столице.
Детали
Информацию правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей.
"В столичных телеграм-каналах появилось видео, как женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла", - сказано в сообщении.
Сейчас, как отмечается, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы.
Решается вопрос о правовой квалификации.
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