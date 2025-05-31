В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу из автомата: задерживали со спецсредствами

В Харькове мужчина в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов. Правоохранители задержали злоумышленника с применением спецсредств и огнестрельного оружия, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Сегодня около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова — на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.

В 16:20 была введена специальная полицейская операция "Гром".

По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.

В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия

Никто из граждан и полицейских не пострадал. Операция "Гром" завершена в 17:45.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия.

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