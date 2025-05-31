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В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу из автомата: задерживали со спецсредствами

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

В Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автоматического оружия в жилом квартале. Полиция задержала злоумышленника с применением спецсредств и огнестрельного оружия.

В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу из автомата: задерживали со спецсредствами

В Харькове мужчина в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов. Правоохранители задержали злоумышленника с применением спецсредств и огнестрельного оружия, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Сегодня около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова — на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.

В 16:20 была введена специальная полицейская операция "Гром".

По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.

В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия 

Никто из граждан и полицейских не пострадал. Операция "Гром" завершена в 17:45.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия.

В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома: делом занялась полиция23.05.25, 11:36 • 2976 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Харьков
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