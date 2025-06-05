На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий

$41.640.02
47.430.08
ukenru
росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 27031 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 63261 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

4 червня, 16:37 • 42424 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

4 червня, 14:27 • 43877 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Ексклюзив
4 червня, 14:12 • 45098 перегляди

Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення

4 червня, 13:08 • 29534 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
4 червня, 13:05 • 28975 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

4 червня, 12:45 • 21838 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
4 червня, 11:35 • 22452 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
4 червня, 10:14 • 31662 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.7м/с
58%
753мм
Популярнi новини

Удар КАБами по селу на Запоріжжі: за уточненою інформацією постраждали двоє людей

4 червня, 19:35 • 9220 перегляди

російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація

4 червня, 20:53 • 24293 перегляди

Командувач СБС назвав першочергові кроки на 100 днів

00:50 • 16556 перегляди

Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн - CNN

01:21 • 62866 перегляди

Нелегальний бізнес на 10 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну підпільну фабрику

02:20 • 19827 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 37610 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 51209 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 113290 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 154368 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 251706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Рустем Умєров

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Німеччина

Суми

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 31336 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 79372 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 251706 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 150356 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 151246 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Ту-95

Telegram

FGM-148 Javelin

На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Сквирі на Київщині стався вибух, ймовірно гранати, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Поліція затримала підозрюваного та встановлює обставини інциденту.

На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий

У місті Сквира на Київщині на вулиці стався вибух, імовірно, гранати, постраждали троє людей, є затриманий, поліція встановлює обставини, повідомили у четвер у ГУНП в області, пише УНН.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух

- повідомили у поліції у соцмережах.

На місце події оперативно прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігурант затриманий на місці події

- вказали у поліції.

Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини події, після чого буде надано правову кваліфікацію.

На Житомирщині чоловік кинув гранату у натовп: шестеро людей отримали поранення01.06.25, 20:00 • 7008 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
Національна поліція України
Київська область
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9