На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий
Київ • УНН
У Сквирі на Київщині стався вибух, ймовірно гранати, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Поліція затримала підозрюваного та встановлює обставини інциденту.
У місті Сквира на Київщині на вулиці стався вибух, імовірно, гранати, постраждали троє людей, є затриманий, поліція встановлює обставини, повідомили у четвер у ГУНП в області, пише УНН.
До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух
На місце події оперативно прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігурант затриманий на місці події
Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини події, після чого буде надано правову кваліфікацію.
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