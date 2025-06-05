На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий

У місті Сквира на Київщині на вулиці стався вибух, імовірно, гранати, постраждали троє людей, є затриманий, поліція встановлює обставини, повідомили у четвер у ГУНП в області, пише УНН.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух - повідомили у поліції у соцмережах.

На місце події оперативно прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігурант затриманий на місці події - вказали у поліції.

Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини події, після чого буде надано правову кваліфікацію.

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