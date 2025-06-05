В Киевской области произошел взрыв: трое раненых, есть задержанный

В городе Сквира в Киевской области на улице произошел взрыв, предположительно, гранаты, пострадали три человека, есть задержанный, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв - сообщили в полиции в соцсетях.

На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Установлено, что в результате взрыва, предположительно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Фигурант задержан на месте происшествия - указали в полиции.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

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