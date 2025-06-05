В Киевской области произошел взрыв: трое раненых, есть задержанный
Киев • УНН
В Сквире Киевской области произошел взрыв, вероятно гранаты, в результате чего три человека получили ранения. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает обстоятельства инцидента.
В городе Сквира в Киевской области на улице произошел взрыв, предположительно, гранаты, пострадали три человека, есть задержанный, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.
В полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв
На место происшествия оперативно прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Установлено, что в результате взрыва, предположительно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Фигурант задержан на месте происшествия
Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет предоставлена правовая квалификация.
В Житомирской области мужчина бросил гранату в толпу: шесть человек получили ранения01.06.25, 20:00 • 7008 просмотров