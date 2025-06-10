В Николаевской области в результате взрыва возле кафе погиб мужчина, его жена и племянник ранены

В Николаевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы областного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что сообщение о взрыве на улице возле кафе в Радсадовской громаде Николаевского района поступило на спецлинию 102 вечером 9 июня.

На месте происшествия полицейские установили, что в результате взрыва гранаты погиб 64-летний местный житель, его 48-летняя жена и 37-летний племянник с ранениями были доставлены в медицинское учреждение. 31-летний мужчина, также получивший ранения, от госпитализации отказался - говорится в сообщении.

Указывается, что предварительно событие квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

На днях в Сквире Киевской области произошел взрыв, вероятно гранаты, в результате чего три человека получили ранения. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает обстоятельства инцидента.

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