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В Запорожье мужчина 27 лет подорвался на гранате

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В Запорожье 27-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Он скончался в больнице от минно-взрывных травм.

В Запорожье мужчина 27 лет подорвался на гранате

В Запорожье 27-летний мужчина погиб в результате детонации гранаты. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает УНН.

... поступило сообщение от медицинских работников о том, что в результате неосторожного обращения с гранатой мужчина получил тяжелые телесные повреждения 

- говорится в сообщении.

Как добавляют правоохранители, выяснилось, что при неосторожном обращении со взрывчатым боеприпасом произошла детонация.

Пострадал 27-летний запорожец. Его госпитализировали. Этой ночью он умер от полученных минно-взрывных травм 

- сообщили в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Полиция призывает граждан не прикасаться к подозрительным находкам и придерживаться простых правил:

  • немедленно сообщайте об опасной находке по номеру 101 или 102;
    • не храните дома найденные боеприпасы или их части – это опасно для жизни;
      • проведите профилактические беседы с детьми о правилах безопасного поведения в случае обнаружения подозрительного предмета.

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        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ОбществоКриминал и ЧП
        Национальная полиция Украины
        Запорожье
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