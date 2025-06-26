В Запорожье мужчина 27 лет подорвался на гранате
Киев • УНН
В Запорожье 27-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Он скончался в больнице от минно-взрывных травм.
В Запорожье 27-летний мужчина погиб в результате детонации гранаты. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает УНН.
... поступило сообщение от медицинских работников о том, что в результате неосторожного обращения с гранатой мужчина получил тяжелые телесные повреждения
Как добавляют правоохранители, выяснилось, что при неосторожном обращении со взрывчатым боеприпасом произошла детонация.
Пострадал 27-летний запорожец. Его госпитализировали. Этой ночью он умер от полученных минно-взрывных травм
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Полиция призывает граждан не прикасаться к подозрительным находкам и придерживаться простых правил:
- немедленно сообщайте об опасной находке по номеру 101 или 102;
- не храните дома найденные боеприпасы или их части – это опасно для жизни;
- проведите профилактические беседы с детьми о правилах безопасного поведения в случае обнаружения подозрительного предмета.
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