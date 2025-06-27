На Запоріжжі росіяни скинули авіабомбу: є постраждалий

У Запорізькій області російські війська скинули авіабомбу на Гуляйпільську громаду, поранено людину, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

79-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду. росіяни скинули авіабомбу - повідомив Федоров.

Постраждалому надається необхідна медична допомога, додав він.

Доповнення

Упродовж минулої доби, за даними голови ОВА, окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог у тому числі завдав 8 авіаційних ударів по Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малих Щербаках та Малій Токмачці. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури.