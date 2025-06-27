На Запоріжжі росіяни скинули авіабомбу: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська скинули авіабомбу на Гуляйпільську громаду Запорізької області, поранивши 79-річного чоловіка. Протягом минулої доби окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, включаючи 8 авіаційних ударів.
У Запорізькій області російські війська скинули авіабомбу на Гуляйпільську громаду, поранено людину, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
79-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду. росіяни скинули авіабомбу
Постраждалому надається необхідна медична допомога, додав він.
Доповнення
Упродовж минулої доби, за даними голови ОВА, окупанти завдали 333 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог у тому числі завдав 8 авіаційних ударів по Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малих Щербаках та Малій Токмачці. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури.