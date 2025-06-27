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В Запорожской области россияне сбросили авиабомбу: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Российские войска сбросили авиабомбу на Гуляйпольскую общину Запорожской области, ранив 79-летнего мужчину. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области, включая 8 авиационных ударов.

В Запорожской области россияне сбросили авиабомбу: есть пострадавший

В Запорожской области российские войска сбросили авиабомбу на Гуляйпольскую громаду, ранен человек, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

79-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую громаду. россияне сбросили авиабомбу

- сообщил Федоров.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил он.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Враг в том числе нанес 8 авиационных ударов по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Малым Щербакам и Малой Токмачке. Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, авто и объектов инфраструктуры.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожская область
Гуляйполе
Tesla
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