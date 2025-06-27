В Запорожской области россияне сбросили авиабомбу: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска сбросили авиабомбу на Гуляйпольскую общину Запорожской области, ранив 79-летнего мужчину. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области, включая 8 авиационных ударов.
В Запорожской области российские войска сбросили авиабомбу на Гуляйпольскую громаду, ранен человек, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
79-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Гуляйпольскую громаду. россияне сбросили авиабомбу
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил он.
Дополнение
За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Враг в том числе нанес 8 авиационных ударов по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Малым Щербакам и Малой Токмачке. Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, авто и объектов инфраструктуры.