Удар врага по Запорожью: погибла 70-летняя женщина

В результате вражеской атаки по Васильевскому району Запорожской области погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего в течение суток оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области - в частности, войска РФ совершили 5 авиационных обстрелов по Степногорску, Приморскому, Орехову и Гуляйполю. Кроме того:

221 БпЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

13 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское и Новоданиловку.

136 артобстрелов нанесено по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Поступило 18 сообщений о разрушениях жилья и автомобилей", - резюмировал Федоров.

Напомнить

На днях российские войска сбросили авиабомбу на Гуляйпольскую общину Запорожской области. Был ранен 79-летний мужчина.

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