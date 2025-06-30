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Удар врага по Запорожью: погибла 70-летняя женщина

Киев • УНН

 • 356 просмотра

70-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области. Оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам области.

Удар врага по Запорожью: погибла 70-летняя женщина

В результате вражеской атаки по Васильевскому району Запорожской области погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего в течение суток оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области - в частности, войска РФ совершили 5 авиационных обстрелов по Степногорску, Приморскому, Орехову и Гуляйполю. Кроме того:

  • 221 БпЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
    • 13 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское и Новоданиловку.
      • 136 артобстрелов нанесено по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

        "Поступило 18 сообщений о разрушениях жилья и автомобилей", - резюмировал Федоров.

        Напомнить

        На днях российские войска сбросили авиабомбу на Гуляйпольскую общину Запорожской области. Был ранен 79-летний мужчина.

        В Запорожье мужчина 27 лет подорвался на гранате26.06.25, 18:39 • 2232 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
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