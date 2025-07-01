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Удар по Запоріжжю: у місті спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 116 перегляди

В одному з районів Запоріжжя після атаки росіян виникло займання, на місці працюють екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Удар по Запоріжжю: у місті спалахнула пожежа

Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Інформація про постраждалих уточнюється

- написав Федоров.

Раніше він повідомляв про вибухи у Запорізькій області та загрозу ударів швидкісних ракет по регіону.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - попередив керівник ОВА.

Нагадаємо

Напередодні 70-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області. Загалом окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах області.

Військовий відповів, чи дійсно ворог просувається на Запоріжжі30.06.25, 10:21 • 61171 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Україна
Запоріжжя
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