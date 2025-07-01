Удар по Запорожью: в городе вспыхнул пожар

Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

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По его словам, на месте работают экстренные службы.

Информация о пострадавших уточняется - написал Федоров.

Ранее он сообщал о взрывах в Запорожской области и угрозе ударов скоростных ракет по региону.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - предупредил руководитель ОВА.

Напомним

Накануне 70-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области. Всего оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам области.

Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье