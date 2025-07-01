Удар по Запорожью: в городе вспыхнул пожар
Киев • УНН
В одном из районов Запорожья после атаки россиян возникло возгорание, на месте работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
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По его словам, на месте работают экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется
Ранее он сообщал о взрывах в Запорожской области и угрозе ударов скоростных ракет по региону.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - предупредил руководитель ОВА.
Напомним
Накануне 70-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области. Всего оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам области.
Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье30.06.25, 10:21 • 61163 просмотра