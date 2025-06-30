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Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье

Киев • УНН

 • 2700 просмотра

Командир роты БПЛА "Крылатая ватага" сообщил о динамических боях на Запорожском направлении, где фронт постоянно меняется. российские войска ежедневно совершают штурмовые действия пехотой и техникой.

Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье

российские захватчики совершают штурмовые действия на Запорожском направлении. Есть продвижение и есть отбитие, то есть фронт динамичный и ведутся бои. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Крылатая ватага" 102 отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского с позывным "Крук" в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

"Крук" прокомментировал, действительно ли враг продвигается на Запорожском направлении.

Противник совершает штурмовые действия. Трудно сказать, что враг продвигается, поскольку мы активно его отбиваем. То есть есть продвижение, есть отбитие. Фронт динамичен. Сегодня они условно прошли 100-200 метров, завтра мы их оттуда вылили и они снова сдвинулись

- рассказал "Крук".

По его словам, враг не оставляет попыток и уже довольно долгое время отправляет и отправляет людей.

Каждый день происходят штурмовые действия, каждый день идут группы пехоты, едет техника, проводятся артиллерийские обстрелы, осуществляются авиационные удары…Ведутся бои, фронт динамичен сейчас

- заявил "Крук".

Контекст

Аналитический проект DeepState сообщал 29 июня, что враг продвинулся в Малиновке Пологовского района в Запорожской области.

Напомним

Вчера, 29 июня, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что никаких потерь позиций в Каменском на Запорожье украинские военные не понесли. Они удерживают этот населенный пункт и успешно отражают российские атаки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Запорожская область
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