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Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського

Київ • УНН

 • 5102 перегляди

Речник Сил оборони Півдня спростував відхід ЗСУ з Кам'янського на Запоріжжі, заявивши, що українські військові тримають позиції та відбивають ворожі атаки. Росіяни намагаються захопити Кам'янське для контролю над трасою Сімферополь-Харків та ведення вогню по Степногірську й Запоріжжю.

Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського

Жодних втрат позицій в Кам'янському на Запоріжжі українські військові не понесли. Вони тримають цей населений пункт й успішно відбивають російські атаки.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

Біля Запоріжжя у нас є декілька напрямків, зокрема два напрямки – це Оріхівський та Гуляйпільський. За минулу добу противник провів два штурми на Гуляйпільському напрямку, де намагався просунутися в бік Малинівки, а також провів штурмові дії безуспішні поблизу Кам'янського. Вже декілька днів поспіль противник намагається саме на цьому напрямку захопити цей населений пункт, прорвати нашу оборону й вийти на правий берег річки Янчекрак. Проте він не може навіть вибити наші сили з лівого берега

 - розповів Волошин.

Волошин прокоментував заяви деяких російських пабліків про те, що  нібито українські військові відходять з Кам'янського.

Деякі російські пабліки й наші деякі пабліки пишуть, що Сили оборони України відходять з Кам'янського, проте хочу запевнити, що жодних втрат позицій в цьому населеному пункті Сили оборони України не понесли. Тобто ми тримаємо цей населений пункт й успішно відбиваємо всі ворожі атаки

- заявив Волошин.

Окрім того, Волошин пояснив чому противник зацікавлений саме у Кам'янському.

Тому що він знаходиться на автомобільній трасі Сімферополь-Харків. Він розташованій на панівній висоті й захопивши його противник зможе впливати, завдавати вогневого ураження з далекобійних артилерійських систем й по населеному пункту, який неподалік розташований – Степногірськ. Також зможе діставати до південних околиць самого Запоріжжя

 - сказав Волошин.

 Доповнення

 24 червня Волошин заявляв, що українські військові тримають під контролем острівну систему на Херсонщині й знищують ворога ще на початку їх спроб форсувати Дніпро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Херсонська область
Сімферополь
Дніпро
Україна
Запоріжжя
Харків
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