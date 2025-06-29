Представитель Сил обороны Юга ответил, отходят ли Силы обороны из Каменского

Украинские военные не понесли никаких потерь позиций в Каменском Запорожской области. Они удерживают этот населенный пункт и успешно отбивают российские атаки.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Возле Запорожья у нас есть несколько направлений, в частности два направления – это Ореховское и Гуляйпольское. За минувшие сутки противник провел два штурма на Гуляйпольском направлении, где пытался продвинуться в сторону Малиновки, а также провел безуспешные штурмовые действия вблизи Каменского. Уже несколько дней подряд противник пытается именно на этом направлении захватить этот населенный пункт, прорвать нашу оборону и выйти на правый берег реки Янчекрак. Однако он не может даже выбить наши силы с левого берега - рассказал Волошин.

Волошин прокомментировал заявления некоторых российских пабликов о том, что якобы украинские военные отходят из Каменского.

Некоторые российские паблики и наши некоторые паблики пишут, что Силы обороны Украины отходят из Каменского, однако хочу заверить, что никаких потерь позиций в этом населенном пункте Силы обороны Украины не понесли. То есть мы держим этот населенный пункт и успешно отбиваем все вражеские атаки - заявил Волошин.

Кроме того, Волошин объяснил, почему противник заинтересован именно в Каменском.

Потому что он находится на автомобильной трассе Симферополь-Харьков. Он расположен на господствующей высоте, и, захватив его, противник сможет влиять, наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем и по населенному пункту, который находится неподалеку – Степногорск. Также сможет доставать до южных окраин самого Запорожья - сказал Волошин.

Дополнение

24 июня Волошин заявлял, что украинские военные держат под контролем островную систему на Херсонщине и уничтожают врага еще в начале их попыток форсировать Днепр.