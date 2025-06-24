Україна тримає під контролем острівну систему на Херсонщині - речник Сил оборони Півдня

Українські військові тримають під контролем острівну систему на Херсонщині й знищують ворога ще на початку їх спроб форсувати Дніпро. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, передає УНН.

Противник намагається здійснити переправу через дніпровські протоки, тому що вийти на воду великого Дніпра він не може. Сили оборони України тримають під контролем острівну систему, майже всі острови, які є в цій місцевості. Вони під контролем Сил оборони України - заявив Волошин.

Він зазначив, що противник намагається здійснити форсування й захоплення певного плацдарму.

Зокрема, в південній частині, де такі острови, як Нестрига, Козулиський, Бугас, Забич. Також ворог намагається штурмувати наші позиції біля Антонівського моста, адже там найвужче місце Дніпра. Там буквально від 1000 до 1200 м ширина. Противник хоче взяти під контроль лівий берег цього мосту для того, щоб також здійснювати форсування, переправи на правий берег. Проте Сили оборони тримають під контролем всю зону й знищуємо ворога ще на початку їх спроб форсувати Дніпро - розповів Волошин.

Доповнення

Владислав Волошин 20 червня повідомляв, що найближчими днями ймовірне загострення бойових дій на південному напрямку.