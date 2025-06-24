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Украина держит под контролем островную систему на Херсонщине - представитель Сил обороны Юга

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Украинские военные контролируют островную систему на Херсонщине, уничтожая врага при попытках форсировать Днепр. Враг пытается штурмовать позиции у Антоновского моста, но Силы обороны держат под контролем всю зону.

Украина держит под контролем островную систему на Херсонщине - представитель Сил обороны Юга

Украинские военные держат под контролем островную систему в Херсонской области и уничтожают врага еще в начале их попыток форсировать Днепр. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает УНН.

Противник пытается осуществить переправу через днепровские протоки, потому что выйти на воду большого Днепра он не может. Силы обороны Украины держат под контролем островную систему, почти все острова, которые есть в этой местности. Они под контролем Сил обороны Украины 

- заявил Волошин.

Он отметил, что противник пытается осуществить форсирование и захват определенного плацдарма.

В частности, в южной части, где такие острова, как Нестрига, Козульский, Бугас, Забыч. Также враг пытается штурмовать наши позиции возле Антоновского моста, ведь там самое узкое место Днепра. Там буквально от 1000 до 1200 м ширина. Противник хочет взять под контроль левый берег этого моста для того, чтобы также осуществлять форсирование, переправы на правый берег. Однако Силы обороны держат под контролем всю зону и уничтожаем врага еще в начале их попыток форсировать Днепр 

- рассказал Волошин.

Дополнение

Владислав Волошин 20 июня сообщал, что в ближайшие дни вероятно обострение боевых действий на южном направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Днепр
Херсонская область
Украина
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