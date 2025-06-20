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росіяни готують нову хвилю штурмових дій на півдні – Волошин

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив про підготовку росіянами нової хвилі штурмів на південному напрямку. Ворог перегруповує сили та намагається переправитися через Дніпро, проте Сили оборони успішно стримують його.

росіяни готують нову хвилю штурмових дій на півдні – Волошин

Найближчими днями ймовірне загострення бойових дій на південному напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, передає УНН.

Деталі

За його словами, ворог проводить перегрупування своїх підрозділів і техніки, активно займається налагодженням логістики, а також не припиняє ведення розвідки.

Ситуація у нас доволі непроста. Все говорить про те, що незабаром, за декілька днів, ворог знову почне активізацію своїх штурмових дій 

– наголосив Волошин.

Окремо він акцентував, що окупанти не залишають спроб переправитися через Дніпро та закріпитися на його правому березі. Поточну обстановку на островах Волошин назвав "досить непростою".

Ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів, намагається непомітно здійснити форсування, переправу на один з них у південній частині острівної зони – Козуліський, Нестрига, Бугаз, Забіч

- повідомив речник Сил оборони Півдня.

Він пояснив це тим, що росіяни намагаються захопити там певний плацдарм, проте Сили Оборони їх не пропускають. Крім того, російські сили намагаються просунутися до Антонівських мостів, оскільки саме там найвужча ділянка для переправи через річку. Однак, за словами Волошина, Сили оборони й там успішно стримують ворога.

Там щодня продовжуються бойові зіткнення, але Сили оборони не дають ворогові жодних шансів 

- заспокоїв він.

Ворог не може прорватися на Дніпропетровщину, хоча намагається - Волошин11.06.25, 14:09 • 2656 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
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Україна
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