россияне готовят новую волну штурмовых действий на юге – Волошин
Киев • УНН
Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.
В ближайшие дни вероятно обострение боевых действий на южном направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передает УНН.
Детали
По его словам, враг проводит перегруппировку своих подразделений и техники, активно занимается налаживанием логистики, а также не прекращает ведение разведки.
Ситуация у нас довольно непростая. Все говорит о том, что вскоре, через несколько дней, враг снова начнет активизацию своих штурмовых действий
Отдельно он акцентировал, что оккупанты не оставляют попыток переправиться через Днепр и закрепиться на его правом берегу. Текущую обстановку на островах Волошин назвал "довольно непростой".
Враг, пользуясь тем, что очень разветвленная и большая система этих островов, пытается незаметно осуществить форсирование, переправу на один из них в южной части островной зоны – Козулиский, Нестрига, Бугаз, Забич
Он объяснил это тем, что россияне пытаются захватить там определенный плацдарм, однако Силы Обороны их не пропускают. Кроме того, российские силы пытаются продвинуться к Антоновским мостам, поскольку именно там самый узкий участок для переправы через реку. Однако, по словам Волошина, Силы обороны и там успешно сдерживают врага.
Там ежедневно продолжаются боевые столкновения, но Силы обороны не дают врагу никаких шансов
Враг не может прорваться в Днепропетровскую область, хотя пытается - Волошин11.06.25, 14:09 • 2656 просмотров