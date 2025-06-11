Враг не может прорваться в Днепропетровскую область, хотя пытается - Волошин

На южном направлении враг пытается прорваться в Днепропетровскую область, однако украинские защитники сдерживают врага. Пока россиянам не удалось даже подойти к административным границам области. Длительное время враг проводит наступательные штурмовые действия малыми группами пехоты и имеет достаточно сил и средств, чтобы в ближайшие недели держать высокую интенсивность боевых столкновений.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин передает УНН.

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По его словам россияне непрестанно пытаются прорваться через границу Днепропетровской области, но успеха не имеют. Сейчас они находятся на расстоянии до 10 км от административных границ.

У нас на направлении враг пытается зайти в Днепропетровскую область. Наше направление - это с юга зайти во всю Днепропетровскую область до административных негосударственных границ. И у нас он (враг – ред.) еще пока на несколько километров, до десятка километров, ведь на его пути стоят наши защитники - рассказал Волошин.

Он добавил, что чтобы зайти в Днепропетровскую область, противнику необходимо взять такие населенные пункты, как Вольное поле, Зеленое поле и Новоселку.

Они пытаются это сделать последние три - четыре недели, но не имеют успеха - отметил он.

Относительно количества врага...возьмем то, сколько у него есть штурмовых групп, ведь он сейчас проводит свои наступательные штурмовые действия малыми группами пехоты. Поэтому я хочу сказать, что у него есть сегодня достаточно сил и средств, и достаточно этих штурмовых групп для того, чтобы несколько дней, а то и недель держать высокую интенсивность боевых столкновений. То есть постоянно штурмовать в этих направлениях - пояснил спикер.

Волошин подчеркнул, что сомневается в том, что это предоставит россиянам какое-то преимущество, ведь украинские защитники "научились против них стоять и уничтожать их".

Например, на том же гуляйпольском направлении противник за минувшие сутки, применяя мотоциклы, шесть раз пытался штурмовать. Он получил только потери и огромные потери - подытожил спикер.

В то же время спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспильного тоже отметил, что несмотря на провокационные заявления российских СМИ, войск оккупантов на Днепропетровщине не наблюдается.

Нет, они там отсутствуют. Более того, они не присутствуют даже на административной границе областей, несмотря на определенные провокационные заявления, которые делали российские медиа, и несмотря на одно провокационное видео, которое они вбрасывали еще на прошлой неделе, которое на самом деле было снято на территории Донецкой области, и довольно далеко - подчеркнул он.

Ранее УНН писал, что оккупанты не могут дойти до границ Днепропетровской области, у них на пути до сих пор стоят несколько населенных пунктов. По его словам, враг не в состоянии захватить эти населенные пункты несколько недель подряд.