Ворог не може прорватися на Дніпропетровщину, хоча намагається - Волошин

На південному напрямку ворог намагається прорватися до Дніпропетровської області, проте українські захисники стримують ворога. Наразі росіянам не вдалось навіть підійти до адміністративних кордонів області. Тривалий час ворог проводить наступальні штурмові дії малими групами піхоти й має достатньо сил і засобів, щоб найближчими тижнями тримати високу інтенсивність бойових зіткнень.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин передає УНН.

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За його словами росіяни невпинно намагаються прорватися через кордон Дніпропетровської області, але успіху не мають. Наразі вони знаходяться на відстані до 10 км від адміністративних кордонів.

У нас на напрямку ворог намагається зайти в Дніпропетровську область. Наш напрямок - це з півдня зайти у всю Дніпропетровську область до адміністративних недержавних кордонів. І в нас він (ворог – ред.) ще поки на декілька кілометрів, до десятка кілометрів, адже на його шляху стоять наші захисники - розповів Волошин.

Він додав, що щоб зайти в Дніпропетровську область, противнику необхідно взяти такі населені пункти, як Вільне поле, Зелене поле та Новосілку.

Вони намагаються це зробити останні три - чотири тижні, але не мають успіху - зазначив він.

Щодо кількості ворога...візьмемо те, скільки в нього є штурмових груп, адже він зараз проводить свої наступальні штурмові дії малими групами піхоти. Тому я хочу сказати, що у нього є сьогодні достатньо сил і засобів, і достатньо цих штурмових груп для того, щоб кілька днів, а то й тижнів тримати високу інтенсивність бойових зіткнень. Тобто постійно штурмувати у цих напрямках - пояснив речник.

Волошин підкреслив, що сумнівається у тому, що це надасть росіянам якусь перевагу, адже українські захисники "навчились проти них стояти й знищувати їх".

Наприклад, на тому ж гуляйпільському напрямку противник за минулу добу, застосовуючи мотоцикли, шість разів намагався штурмувати. Він отримав лише втрати й величезні втрати - підсумував речник.

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Суспільного теж зазначив, що незважаючи на провокаційні заяви росіських ЗМІ, військ окупанів на Дніпропетровщині не спостерігається.

Ні, вони там відсутні. Більше того, вони не присутні навіть на адміністративному кордоні областей, незважаючи на певні провокаційні заяви, які робили російські медіа, і незважаючи на одне провокаційне відео, яке вони вкидали ще на минулому тижні, яке насправді було знято на території Донецької області, і доволі далеко - підкреслив він.

Раніше УНН писав, що окупанти не можуть дійти до кордонів Дніпропетровської області, у них на шляху досі стоять кілька населених пунктів. За його словами, ворог неспроможний захопити ці населені пункти кілька тижнів поспіль.