В окупантів на шляху до Дніпропетровщини досі стоять кілька населених пунктів - Волошин
Київ • УНН
Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що окупанти не можуть дійти до кордонів Дніпропетровської області. Їх стримують Зелене Поле та Вільне Поле.
Окупанти не можуть дійти до кордонів Дніпропетровської області, у них на шляху досі стоять кілька населених пунктів. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин у телемарафоні передає УНН.
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За його словами, ворог неспроможний захопити ці населені пункти кілька тижнів поспіль. Йдеться, зокрема, про Зелене Поле та Вільне Поле.
Тому говорити, що вони зайшли в Дніпропетровську область - це лише популістські лозунги, які вони використовують для власного ІПСО. Так, вони дійсно туди рвуться і проводять велику кількість штурмових дій, проте Сили оборони їх туди не пускають, і відбивають штурми. Втрат позицій на цьому напрямку не було вже кілька днів
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