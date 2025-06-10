В окупантів на шляху до Дніпропетровщини досі стоять кілька населених пунктів - Волошин

Окупанти не можуть дійти до кордонів Дніпропетровської області, у них на шляху досі стоять кілька населених пунктів. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин у телемарафоні передає УНН.

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За його словами, ворог неспроможний захопити ці населені пункти кілька тижнів поспіль. Йдеться, зокрема, про Зелене Поле та Вільне Поле.

Тому говорити, що вони зайшли в Дніпропетровську область - це лише популістські лозунги, які вони використовують для власного ІПСО. Так, вони дійсно туди рвуться і проводять велику кількість штурмових дій, проте Сили оборони їх туди не пускають, і відбивають штурми. Втрат позицій на цьому напрямку не було вже кілька днів - наголосив Владислав Волошин.

рф заявила про наступ на Дніпропетровщину, але доказів немає - ISW

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Раніше фейк росії про нібито наступ на Дніпропетровську область спростували у Генштабі. У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади ситуація, як і раніше, є напруженою, проте контрольованою.