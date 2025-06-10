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У оккупантов на пути к Днепропетровской области до сих пор стоят несколько населенных пунктов - Волошин

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что оккупанты не могут дойти до границ Днепропетровской области. Их сдерживают Зеленое Поле и Вольное Поле.

У оккупантов на пути к Днепропетровской области до сих пор стоят несколько населенных пунктов - Волошин

Оккупанты не могут дойти до границ Днепропетровской области, у них на пути до сих пор стоят несколько населенных пунктов. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в телемарафоне передает УНН.

Детали

По его словам, враг не способен захватить эти населенные пункты несколько недель подряд. Речь идет, в частности, о Зеленом Поле и Вольном Поле.

Поэтому говорить, что они зашли в Днепропетровскую область - это лишь популистские лозунги, которые они используют для собственного ИПСО. Да, они действительно туда рвутся и проводят большое количество штурмовых действий, однако Силы обороны их туда не пускают, и отбивают штурмы. Потерь позиций на этом направлении не было уже несколько дней

- подчеркнул Владислав Волошин.

рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW09.06.25, 06:45 • 5580 просмотров

Напомним

Ранее фейк россии о якобы наступлении на Днепропетровскую область опровергли в Генштабе. В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная, однако контролируемая.

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
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