У оккупантов на пути к Днепропетровской области до сих пор стоят несколько населенных пунктов - Волошин

Оккупанты не могут дойти до границ Днепропетровской области, у них на пути до сих пор стоят несколько населенных пунктов. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в телемарафоне передает УНН.

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По его словам, враг не способен захватить эти населенные пункты несколько недель подряд. Речь идет, в частности, о Зеленом Поле и Вольном Поле.

Поэтому говорить, что они зашли в Днепропетровскую область - это лишь популистские лозунги, которые они используют для собственного ИПСО. Да, они действительно туда рвутся и проводят большое количество штурмовых действий, однако Силы обороны их туда не пускают, и отбивают штурмы. Потерь позиций на этом направлении не было уже несколько дней - подчеркнул Владислав Волошин.

рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW

Напомним

Ранее фейк россии о якобы наступлении на Днепропетровскую область опровергли в Генштабе. В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная, однако контролируемая.