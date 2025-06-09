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рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

российские чиновники заявили о наступлении в Днепропетровской области, но ISW не нашел геолокационных подтверждений. Аналитики считают, что это продолжение усилий в Донецкой области.

рф заявила о наступлении на Днепропетровщину, но доказательств нет - ISW

Россияне объявили о наступлении на территории Днепропетровской области, однако никаких геолокационных подтверждений этому нет. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Российские официальные лица неоднократно давали понять, что Кремль имеет более широкие территориальные амбиции в Украине, в частности в Днепропетровской области

- говорится в отчете.

По данным ISW, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, якобы оккупационные силы "начали наступление" в Днепропетровской области и разразился новыми угрозами. Он сказал, что тот, "кто не хочет признавать реалии войны" на переговорах, якобы "получит новые реалии на земле".

Отмечается, что в российском Минобороны также заявили 8 июня о продвижении ВС РФ. Отмечалось, якобы россияне достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей к северо-западу от Горихового и продвинулись к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки и к западу и юго-западу от Богдановки.

ISW не выявила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области

- сообщает Институт изучения войны.

Как пишет ISW, эксперты проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были замечены новые воронки от артиллерии. 

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

Напомним

российские пропагандисты распространили фейк о наступлении на Днепропетровскую область и продвижении к границе Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг эту информацию.

"Это фейк": глава Днепропетровской ОВА опроверг новости о выходе войск рф на границу области21.05.25, 19:30 • 3502 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
Институт изучения войны
Украина
Tesla
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