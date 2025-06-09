рф заявила про наступ на Дніпропетровщину, але доказів немає - ISW

Росіяни оголосили про наступ на території Дніпропетровської області, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає. Про це інформує УНН з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській област - йдеться у звіті.

За даними ISW, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили "почали наступ" у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, "хто не хоче визнавати реалії війни" на переговорах, нібито "отримає нові реалії на землі".

Зазначається, що у російському Міноборони також заявили 8 червня про просування ЗС РФ. Зазначалося, нібито росіяни досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Горіхового і просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки і на захід і південний захід від Богданівки.

ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області - звітує Інститут вивчення війни.

Як пише ISW, експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії.

У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

Нагадаємо

російські пропагандисти поширили фейк про наступ на Дніпропетровську область та просування до кордону Донеччини. Генеральний штаб Збройних сил України спростував цю інформацію.

"Це фейк": голова Дніпропетровської ОВА спростував новини про вихід військ рф на кордон області