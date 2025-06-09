рф заявила про наступ на Дніпропетровщину, але доказів немає - ISW

$41.470.00
47.380.00
ukenru
США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
8 червня, 14:44 • 22780 перегляди

США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

7 червня, 15:01 • 82370 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 127148 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 77084 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 97040 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 86555 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 57768 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 188786 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 115203 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 176806 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
71%
748мм
Популярнi новини

Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги - Зеленський

8 червня, 18:57 • 12580 перегляди

Ворожі дрони курсом на Київ, може бути гучно - керівник МВА

8 червня, 20:04 • 14478 перегляди

Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії

8 червня, 21:25 • 7444 перегляди

Папа Римський підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

8 червня, 22:41 • 10512 перегляди

У Польщі можуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях

01:18 • 13600 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 34158 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 188786 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 175012 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 171500 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 216540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Буданов Кирило Олексійович

Кароль Навроцький

Дональд Туск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Сумська область

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 84511 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 108295 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 176813 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 150965 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 190520 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

рф заявила про наступ на Дніпропетровщину, але доказів немає - ISW

Київ • УНН

 • 2230 перегляди

російські чиновники заявили про наступ в Дніпропетровській області, але ISW не знайшов геолокаційних підтверджень. Аналітики вважають, що це продовження зусиль в Донецькій області.

рф заявила про наступ на Дніпропетровщину, але доказів немає - ISW

Росіяни оголосили про наступ на території Дніпропетровської області, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає. Про це інформує УНН з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській област

- йдеться у звіті.

За даними ISW, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили "почали наступ" у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, "хто не хоче визнавати реалії війни" на переговорах, нібито "отримає нові реалії на землі".

Зазначається, що у російському Міноборони також заявили 8 червня про просування ЗС РФ. Зазначалося, нібито росіяни досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Горіхового і просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки і на захід і південний захід від Богданівки.

ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області

- звітує Інститут вивчення війни.

Як пише ISW, експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії. 

У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

Нагадаємо

російські пропагандисти поширили фейк про наступ на Дніпропетровську область та просування до кордону Донеччини. Генеральний штаб Збройних сил України спростував цю інформацію.

"Це фейк": голова Дніпропетровської ОВА спростував новини про вихід військ рф на кордон області21.05.25, 19:30 • 3502 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Донецька область
Дніпропетровська область
Інститут вивчення війни
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9