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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 30152 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

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"Це фейк": голова Дніпропетровської ОВА спростував новини про вихід військ рф на кордон області

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Сергій Лисак закликав мешканців не реагувати на провокації. За його словами, інформація про вихід військ рф на адмінкордон Дніпропетровської області є фейком.

"Це фейк": голова Дніпропетровської ОВА спростував новини про вихід військ рф на кордон області

У мережі шириться інформація, що російські війська нібито вже вийшли на адміністративний кордон Донецької і Дніпропетровської областей. Це спростував у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Чиновник закликав жителів регіону не реагувати на провокації і довіряти офіційним джерелам. Він заявив, що дане повідомлення не відповідає дійсності і було навмисно опубліковане в Інтернеті, аби залякати жителів Дніпропетровської області, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Це – фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію

– заявив Лисак.

Нагадаємо

російські окупанти намагатися прорватися на Дніпропетровщину, але зазнають значних втрат. Також вони не припиняють спроб прорватися у напрямку правого берега Херсонщини, островів Дніпра, певних районів Запоріжжя

Євген Устименко

Євген Устименко

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