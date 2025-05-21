"Це фейк": голова Дніпропетровської ОВА спростував новини про вихід військ рф на кордон області
Київ • УНН
Сергій Лисак закликав мешканців не реагувати на провокації. За його словами, інформація про вихід військ рф на адмінкордон Дніпропетровської області є фейком.
У мережі шириться інформація, що російські війська нібито вже вийшли на адміністративний кордон Донецької і Дніпропетровської областей. Це спростував у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Чиновник закликав жителів регіону не реагувати на провокації і довіряти офіційним джерелам. Він заявив, що дане повідомлення не відповідає дійсності і було навмисно опубліковане в Інтернеті, аби залякати жителів Дніпропетровської області, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.
Це – фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію
Нагадаємо
російські окупанти намагатися прорватися на Дніпропетровщину, але зазнають значних втрат. Також вони не припиняють спроб прорватися у напрямку правого берега Херсонщини, островів Дніпра, певних районів Запоріжжя