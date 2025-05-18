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Окупанти рвуться на Дніпропетровщину, зосередивши штурмові групи чотирьох полків - Волошин

Київ • УНН

 • 3072 перегляди

Ворог намагається прорватися у Дніпропетровську область, але зазнає значних втрат. зс рф також намагаються захопити плацдарми на правому березі Дніпра та тримати під контролем логістику.

Окупанти рвуться на Дніпропетровщину, зосередивши штурмові групи чотирьох полків - Волошин

Ворог не припиняє своїх штурмових дій та спроб прорватися у напрямку правого берега Херсонщини, островів Дніпра, певних районів Запоріжжя та Дніпропетровщини. Окупанти зсоередили великі сили, але несуть втрати і намагаються використовувати малі групи.

Передає УНН із посиланням на інтерв'ю Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня в ефірі Київ24.

Деталі

Ворог усіма силами рветься у Дніпропетровську область - розповів Волошин. На цьому напрямку, за словами речника Сил оборони Півдня, окупанти зосередили штурмові групи 4-х полків.

Незважаючи на ті втрати, які ворог несе на цьому напрямку, а щодня це близько 150-200 людей особового складу, це декілька десятків бойової броньованої техніки, - ворог не припиняє своїх штурмових дій. Також ворог зосередив певну кількість штурмових груп

- розповів Волошин.

Він пояснив також, що загарбники намагаються здійснити прорив великими групами штурмової піхоти.

Навіть їх склад був чисельністю до батальйону. Проте ворог поніс великі втрати. Лише за 1 штурм втрати близько 150 чоловік. 

- зазначив Волошин.

Тому російське командування вирішило проводити далі штурмові дії малими групами, додав він.

Щодо інших напрямків, речника Сил оборони Півдня розповів наступне:

зс рф намагаються захопити певні плацдарми на правому березі Дніпра, на Херсонщині - для того, щоб з цих плацдармів здійснювати подальше форсування, і щоб тримати під вогневим контролем і дніпровські протоки, і правий берег і дії Сил Оборони України.

Спроби форсувати Дніпро не припиняються – ні влітку, ні восени, ні взимку. Зараз щодня ми фіксуємо по декілька таких спроб, що ворог намагається перекинути свої штурмові чи розвідувально-диверсійні групи.

- розповів Волошин.

Запорізька область. Речник повідомив, що на Оріхівському напрямку  ситуація непроста.

Противник намагається на певній ділянці прорвати лінію української оборони і захопити плацдарм, щоб з нього здійснювати вогневий вплив і на передмістя Запоріжжя. 

- зазначив він. 

А також, за словами Волошина, окупанти пробують тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які ідуть із Запоріжжя на схід - зокрема на Оріхів і Комишуваху.

Також небезпечний Гуляйпільський напрямок, додав Волошин. Хоча за минулу добу там не зафіксовано спроб ворога проводити штурмові дії, проте там ворог має досить високий вогневий вплив, повідомив представник ЗСУ.

Нагадаємо

Напередодні вихідних на російсько-українському фронті відбулося 145 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 ворожі штурми.

Минулої доби російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області, пошкодивши житлові будинки, пекарню та фермерське господарство.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Ігор Тележніков

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