Окупанти рвуться на Дніпропетровщину, зосередивши штурмові групи чотирьох полків - Волошин

Ворог не припиняє своїх штурмових дій та спроб прорватися у напрямку правого берега Херсонщини, островів Дніпра, певних районів Запоріжжя та Дніпропетровщини. Окупанти зсоередили великі сили, але несуть втрати і намагаються використовувати малі групи.

Передає УНН із посиланням на інтерв'ю Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня в ефірі Київ24.

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Ворог усіма силами рветься у Дніпропетровську область - розповів Волошин. На цьому напрямку, за словами речника Сил оборони Півдня, окупанти зосередили штурмові групи 4-х полків.

Незважаючи на ті втрати, які ворог несе на цьому напрямку, а щодня це близько 150-200 людей особового складу, це декілька десятків бойової броньованої техніки, - ворог не припиняє своїх штурмових дій. Також ворог зосередив певну кількість штурмових груп - розповів Волошин.

Він пояснив також, що загарбники намагаються здійснити прорив великими групами штурмової піхоти.

Навіть їх склад був чисельністю до батальйону. Проте ворог поніс великі втрати. Лише за 1 штурм втрати близько 150 чоловік. - зазначив Волошин.

Тому російське командування вирішило проводити далі штурмові дії малими групами, додав він.

Щодо інших напрямків, речника Сил оборони Півдня розповів наступне:

зс рф намагаються захопити певні плацдарми на правому березі Дніпра, на Херсонщині - для того, щоб з цих плацдармів здійснювати подальше форсування, і щоб тримати під вогневим контролем і дніпровські протоки, і правий берег і дії Сил Оборони України.

Спроби форсувати Дніпро не припиняються – ні влітку, ні восени, ні взимку. Зараз щодня ми фіксуємо по декілька таких спроб, що ворог намагається перекинути свої штурмові чи розвідувально-диверсійні групи. - розповів Волошин.

Запорізька область. Речник повідомив, що на Оріхівському напрямку ситуація непроста.

Противник намагається на певній ділянці прорвати лінію української оборони і захопити плацдарм, щоб з нього здійснювати вогневий вплив і на передмістя Запоріжжя. - зазначив він.

А також, за словами Волошина, окупанти пробують тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які ідуть із Запоріжжя на схід - зокрема на Оріхів і Комишуваху.

Також небезпечний Гуляйпільський напрямок, додав Волошин. Хоча за минулу добу там не зафіксовано спроб ворога проводити штурмові дії, проте там ворог має досить високий вогневий вплив, повідомив представник ЗСУ.

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