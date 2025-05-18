У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб

За минулу добу, 17 травня, російська армія втратила 1 130 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 973730 (+1130) осіб,

танків ‒ 10832 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22557 (+4) од,

артилерійських систем – 27980 (+38) од,

РСЗВ – 1387 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91) од,

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо

У суботу, 17 травня на фронті відбулося 131 боєзіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 44 атаки, 38 з яких відбито.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон