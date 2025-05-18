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У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб

Київ • УНН

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За минулу добу ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили десятки одиниць ворожої техніки. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку.

У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб

За минулу добу, 17 травня, російська армія втратила 1 130 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 973730 (+1130) осіб,
    • танків ‒ 10832 (+1) од,
      • бойових броньованих машин ‒ 22557 (+4) од,
        • артилерійських систем – 27980 (+38) од,
          • РСЗВ – 1387 (+1) од,
            • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
              • літаків – 372 (+0) од,
                • гелікоптерів – 336 (+0) од,
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
                      • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
                        • підводні човни - 1 (+0) од,
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91) од,
                            • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У суботу, 17 травня на фронті відбулося 131 боєзіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 44 атаки, 38 з яких відбито.

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                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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