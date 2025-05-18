У війні проти України РФ втратила ще 1130 військових – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили десятки одиниць ворожої техніки. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку.
За минулу добу, 17 травня, російська армія втратила 1 130 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 973730 (+1130) осіб,
- танків ‒ 10832 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22557 (+4) од,
- артилерійських систем – 27980 (+38) од,
- РСЗВ – 1387 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36385 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48900 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У суботу, 17 травня на фронті відбулося 131 боєзіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 44 атаки, 38 з яких відбито.
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