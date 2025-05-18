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Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

Київ • УНН

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Данія виділяє Україні 26-й пакет військової допомоги на суму 4,2 млрд данських крон на 2025-2028 роки. Допомога включає артилерію, боєприпаси та обладнання для Повітряних сил.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

Данія оголосила про 26-й пакет військової допомоги Україні, що включає артилерійські системи, боєприпаси, обладнання для Повітряних сил Збройних сил України та розширення навчальної бази. Про це інформує Міністерство оборони Данії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що обсяг допомоги становить близько 4,2 млрд данських крон (близько $630 млн) на період 2025–2028 років і фінансується за рахунок Українського фонду та Європейського фонду миру.

На жаль, потреба України у допомозі та підтримці не зменшилася. Я щасливий і пишаюся тим, що ми знову можемо виділити кошти на пожертви, які змінять ситуацію на полі бою як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Данія була непохитною прихильницею України з самого початку війни. Ми продовжимо робити це і в наступні роки

- наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет передбачає поставки артилерійських снарядів, зокрема в рамках чеської ініціативи, а також обладнання для бойових літаків. Навесні 2024 року Данія, Чехія та Нідерланди об’єднали зусилля для фінансування закупівлі боєприпасів, і додаткові кошти дозволять забезпечити стабільні поставки.

З данської сторони ми робимо все можливе, щоб надати Україні найкращі карти на руках як на полі бою, так і у переговорній кімнаті. Найкраще, що ми можемо зробити тут і зараз, це збільшити військову підтримку України та зміцнити українські оборонні можливості

- зауважив міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

"Потреба України у значній військовій підтримці залишається гострою у світлі російської агресії, що триває проти України. Це також вважається актуальним у довгостроковій перспективі після можливого припинення вогню або мирного врегулювання", - йдеться у дописі Міністерства оборони Данії.

Нагадаємо

16 травня Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен повідомив, що Данія готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. 

Данія виділяє Україні понад 40 млн доларів на артилерійські боєприпаси23.04.25, 19:26 • 2981 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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