Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

Данія оголосила про 26-й пакет військової допомоги Україні, що включає артилерійські системи, боєприпаси, обладнання для Повітряних сил Збройних сил України та розширення навчальної бази. Про це інформує Міністерство оборони Данії, передає УНН.

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Зазначається, що обсяг допомоги становить близько 4,2 млрд данських крон (близько $630 млн) на період 2025–2028 років і фінансується за рахунок Українського фонду та Європейського фонду миру.

На жаль, потреба України у допомозі та підтримці не зменшилася. Я щасливий і пишаюся тим, що ми знову можемо виділити кошти на пожертви, які змінять ситуацію на полі бою як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Данія була непохитною прихильницею України з самого початку війни. Ми продовжимо робити це і в наступні роки - наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет передбачає поставки артилерійських снарядів, зокрема в рамках чеської ініціативи, а також обладнання для бойових літаків. Навесні 2024 року Данія, Чехія та Нідерланди об’єднали зусилля для фінансування закупівлі боєприпасів, і додаткові кошти дозволять забезпечити стабільні поставки.

З данської сторони ми робимо все можливе, щоб надати Україні найкращі карти на руках як на полі бою, так і у переговорній кімнаті. Найкраще, що ми можемо зробити тут і зараз, це збільшити військову підтримку України та зміцнити українські оборонні можливості - зауважив міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

"Потреба України у значній військовій підтримці залишається гострою у світлі російської агресії, що триває проти України. Це також вважається актуальним у довгостроковій перспективі після можливого припинення вогню або мирного врегулювання", - йдеться у дописі Міністерства оборони Данії.

Нагадаємо

16 травня Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен повідомив, що Данія готує вже 26-й пакет військової допомоги для України.

Данія виділяє Україні понад 40 млн доларів на артилерійські боєприпаси