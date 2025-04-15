Троельс Лунд Поульсен

У Данії планують розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби

Данія планує розширити призов на військову службу, включивши до нього жінок, і продовжити термін військової служби з приблизно 4 місяців до 11 місяців, з метою збільшення щорічної кількості призовників до 5 000 осіб.