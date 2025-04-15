Троельс Лунд Поульсен

Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.
Уряд Данії оголосив про виділення понад 1,5 млрд доларів на оборону Гренландії. Рішення ухвалено після того, як Трамп знову заявив про необхідність США володіти арктичною територією.
Міноборони Данії анонсувало 23-й пакет військової допомоги Україні вартістю 2,1 млрд крон. Кошти спрямують на посилення ППО, підтримку F-16 та БМП CV90 у співпраці зі Швецією.
Міністр оборони Данії анонсував створення інвестиційного фонду для розвитку оборонної промисловості України. Фонд об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення українських підприємств з виробництва зброї.
Україна веде переговори з усіма партнерами щодо фінансування оборонних підприємств. Данія вже розпочала пряме фінансування, інвестуючи майже 600 млн євро в українське оборонне виробництво.
Вже 50 українських фахівців пройшли підготовку в Данії для обслуговування винищувачів F-16. Також країна підготує 20 українських пілотів будуть підготовлені до кінця року.
Данія не зможе навчати українських пілотів на винищувачах F-16 після 2024 року через перехід на літаки F-35.
Данія оголосила 19-й пакет допомоги Україні, спрямований на налагодження виробництва військової техніки, включаючи угоди з союзниками про закупівлі та інвестиції в українську оборонну промисловість, додаткове обладнання для данських літаків F-16, а також поставки з данських оборонних запасів для підтримки негайної та довгострокової обороноздатності України.
Данія та сім інших країн ЄС пропонують план дій щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість.
Данія продасть Аргентині 24 винищувачі F-16 за $300 млн, пообіцявши 19 Україні.
Данія планує розширити призов на військову службу, включивши до нього жінок, і продовжити термін військової служби з приблизно 4 місяців до 11 місяців, з метою збільшення щорічної кількості призовників до 5 000 осіб.
НАТО розробляє плани розгортання збройних сил Альянсу по всій Європі у відповідь на інтенсифікацію оборонної промисловості і нарощування військового потенціалу росії за останній рік.
Данія і Швеція спільно профінансують бойові машини піхоти CV90 для України.