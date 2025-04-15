Троельс Лунд Поульсен

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24008 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149520 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132721 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135150 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131755 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132441 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195197 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77326 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164442 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110120 перегляди

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Нова мета візиту Венса до Гренландії: огляд авіабази на тлі заяв Трампа про важливість регіону для США

Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.

Новини Світу • 28 березня, 12:06 • 29931 перегляди

Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа

Уряд Данії оголосив про виділення понад 1,5 млрд доларів на оборону Гренландії. Рішення ухвалено після того, як Трамп знову заявив про необхідність США володіти арктичною територією.

Новини Світу • 24 грудня, 20:00 • 31550 перегляди

Данія оголосила новий пакет допомоги Україні: що туди входить

Міноборони Данії анонсувало 23-й пакет військової допомоги Україні вартістю 2,1 млрд крон. Кошти спрямують на посилення ППО, підтримку F-16 та БМП CV90 у співпраці зі Швецією.

Війна • 19 грудня, 12:38 • 19775 перегляди

Данія планує створити фонд для розвитку оборонної промисловості України

Міністр оборони Данії анонсував створення інвестиційного фонду для розвитку оборонної промисловості України. Фонд об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення українських підприємств з виробництва зброї.

Війна • 11 жовтня, 17:13 • 35147 перегляди
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Перемовини ведуться з усіма партнерами: Мінстратегпром про залучення до фінансування оборонних підприємств України

Україна веде переговори з усіма партнерами щодо фінансування оборонних підприємств. Данія вже розпочала пряме фінансування, інвестуючи майже 600 млн євро в українське оборонне виробництво.

Економіка • 7 жовтня, 09:54 • 103743 перегляди

Данія підготувала вже півсотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16

Вже 50 українських фахівців пройшли підготовку в Данії для обслуговування винищувачів F-16. Також країна підготує 20 українських пілотів будуть підготовлені до кінця року.

Війна • 28 червня, 11:31 • 30605 перегляди

Данія припинить підготовку українських пілотів на F-16 після 2024 року

Данія не зможе навчати українських пілотів на винищувачах F-16 після 2024 року через перехід на літаки F-35.

Війна • 24 червня, 22:30 • 29559 перегляди

Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні, направлений на підтримку виробництва військової техніки

Данія оголосила 19-й пакет допомоги Україні, спрямований на налагодження виробництва військової техніки, включаючи угоди з союзниками про закупівлі та інвестиції в українську оборонну промисловість, додаткове обладнання для данських літаків F-16, а також поставки з данських оборонних запасів для підтримки негайної та довгострокової обороноздатності України.

Війна • 19 червня, 07:37 • 34025 перегляди

Данія запропонувала ЄС план дій щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість

Данія та сім інших країн ЄС пропонують план дій щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість.

Війна • 26 травня, 16:30 • 50429 перегляди

Данія продасть Аргентині винищувачі F-16 на суму $300 млн

Данія продасть Аргентині 24 винищувачі F-16 за $300 млн, пообіцявши 19 Україні.

Новини Світу • 27 березня, 00:55 • 33435 перегляди

У Данії планують розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби

Данія планує розширити призов на військову службу, включивши до нього жінок, і продовжити термін військової служби з приблизно 4 місяців до 11 місяців, з метою збільшення щорічної кількості призовників до 5 000 осіб.

Новини Світу • 13 березня, 12:23 • 23550 перегляди

НАТО розглядає можливість розгортання сил Альянсу по всій Європі - ЗМІ

НАТО розробляє плани розгортання збройних сил Альянсу по всій Європі у відповідь на інтенсифікацію оборонної промисловості і нарощування військового потенціалу росії за останній рік.

Політика • 16 лютого, 10:55 • 29117 перегляди

Данія виділяє до 264 млн дол. на ініціативу Швеції з поставки Україні БМП CV90

Данія і Швеція спільно профінансують бойові машини піхоти CV90 для України.

Війна • 18 грудня, 14:50 • 32684 перегляди