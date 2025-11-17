Ексдержсекретар США Помпео приєднався до ради української оборонної компанії Fire Point - AP
Київ • УНН
Майк Помпео, колишній держсекретар США, увійшов до консультативної ради української оборонної компанії Fire Point. Компанія відкриває завод у Данії, планує подвоїти виробництво ракет та замовила незалежний аудит цін і виробництва.
Колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до консультативної ради провідної оборонної компанії України - йдеться про компанію Fire Point. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Компанія Fire Point відкриває новий завод у Данії та залучає до співпраці видатних діячів галузі. Вона також прагне розширити свою діяльність з виробництва перевірених в боях крилатих ракет, плануючи більш ніж подвоїти свої поточні потужності, йдеться в повідомленні.
Також Fire Point доручила великій міжнародній фірмі провести незалежний аудит своїх цін і виробництва.
Водночас громадський контроль залишається інтенсивним під час розслідування корупції в Україні. Керівництво компанії Fire Point наполягає, що їм немає чого приховувати і що вони працюють за суворими протоколами воєнного стану. Вони замовляють незалежний аудит, щоб заспокоїти слідчих, йдеться в публікації.
Додатково
Компанія Fire Point займається оборонними технологіями. Вона була заснована після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, має штаб-квартиру в Києві. Її продукцією є безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго".
Нагадаємо
