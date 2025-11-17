Данія приєднується до проєкту НАТО зі створення єдиного стандарту 155-мм артснарядів
Київ • УНН
Данія долучиться до проєкту НАТО з розробки єдиного стандарту артилерійських боєприпасів калібром 155-мм. Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен підписав декларацію про наміри щодо розробки єдиної конструкції 155-мм боєприпасу спільно з іншими країнами НАТО.
Данія долучиться до проєкту НАТО з розробки єдиного стандарту артилерійських боєприпасів калібром 155-мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Данії.
Деталі
Досвід України показує, що можливість використання вогневої підтримки з різних систем на полі бою сприяє кращому та ефективнішому використанню наявних боєприпасів
Тому ряд країн НАТО об'єдналися для розробки універсального 155-мм гранатомета, щоб посилити бойову потужність альянсу. Ця ініціатива також може сприяти запуску та зміцненню регіональних ініціатив, оскільки Норвегія, Фінляндія та Швеція також приєдналися до проекту.
Нагадаємо
