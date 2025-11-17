Дания присоединяется к проекту НАТО по созданию единого стандарта 155-мм артснарядов

$42.040.02
Эксклюзив
07:00 • 10076 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7680 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5526 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11666 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10773 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23047 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40213 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33189 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61592 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 11111 просмотра
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 9706 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 13061 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 10999 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 22637 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 10094 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61602 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 57322 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110371 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92654 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13302 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 32816 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110371 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 41080 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 56579 просмотра
Дания присоединяется к проекту НАТО по созданию единого стандарта 155-мм артснарядов

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Дания присоединится к проекту НАТО по разработке единого стандарта артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм. Министр обороны Трольс Лунд Поульсен подписал декларацию о намерениях по разработке единой конструкции 155-мм боеприпаса совместно с другими странами НАТО.

Дания присоединяется к проекту НАТО по созданию единого стандарта 155-мм артснарядов

Дания присоединится к проекту НАТО по разработке единого стандарта артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Дании.

Детали

Министр обороны Трольс Лунд Поульсен подписал декларацию о намерениях по разработке единой конструкции 155-мм боеприпаса совместно с другими странами НАТО.

Опыт Украины показывает, что возможность использования огневой поддержки из разных систем на поле боя способствует лучшему и более эффективному использованию имеющихся боеприпасов

- говорится в заявлении минобороны Дании.

Поэтому ряд стран НАТО объединились для разработки универсального 155-мм гранатомета, чтобы усилить боевую мощь альянса. Эта инициатива также может способствовать запуску и укреплению региональных инициатив, поскольку Норвегия, Финляндия и Швеция также присоединились к проекту.

Напомним

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что прекращение огня в Украине в ближайшее время маловероятно. По его мнению, нужно поддерживать сопротивление российской агрессии, несмотря на коррупционный скандал в Украине.

Евгений Устименко

Война в Украине
Александр Стабб
Троэльс Лунд Поульсен
НАТО
Финляндия
Дания
Швеция
Норвегия
Украина