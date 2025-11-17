Дания присоединяется к проекту НАТО по созданию единого стандарта 155-мм артснарядов
Дания присоединится к проекту НАТО по разработке единого стандарта артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Дании.
Детали
Министр обороны Трольс Лунд Поульсен подписал декларацию о намерениях по разработке единой конструкции 155-мм боеприпаса совместно с другими странами НАТО.
Опыт Украины показывает, что возможность использования огневой поддержки из разных систем на поле боя способствует лучшему и более эффективному использованию имеющихся боеприпасов
Поэтому ряд стран НАТО объединились для разработки универсального 155-мм гранатомета, чтобы усилить боевую мощь альянса. Эта инициатива также может способствовать запуску и укреплению региональных инициатив, поскольку Норвегия, Финляндия и Швеция также присоединились к проекту.
Напомним
