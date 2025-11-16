Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф

Президент Фінляндії сказав, що вогонь по Україні найближчим часом не припинеться. Президент Фінляндії Александер Стубб, заявив, що до весни навряд чи буде припинено вогонь по Україні. А також, закликав європейських союзників підтримати Київ, незважаючи на корупційний скандал.

Про це повідомляє АР, передає УНН.

Деталі

У наслідок двох воєн з росією, у 1940-х роках, Фінляндія втратила близько 10% своєї території на користь москви та погодилась на військовий нейтралітет. Проте, держава змінила позицію після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли фіни вступили в НАТО.

За словами Александера Стубба, Європі знадобиться "sisu" – фінське слово, що означає витривалість, стійкість та завзятість, щоб пережити зимові місяці, через російські атаки та інформаційну війну.

Стаббу також потрібна ця якість як одному з ключових європейських посередників між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія, або як я бачу ситуацію на полі бою, або як ви маєте справу з (президентом росії володимиром путіним). І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти ідей, це добре", – сказав він.

Стабб наголосив про те, що Володимир Зеленський, має розібратись зі звинуваченнями у відкатах та розкраданнях, пояснивши, що цей скандал грає на руку росії, а також, він закликав європейських лідерів посилити військову та фінансову підтримку Києва.

Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року – сказав Стабб, додавши, що було б добре «щось розпочати» до березня.

Також, він наголосив, що три головні питання на шляху до припинення вогню – це гарантії безпеки для України , відновлення її економіки та досягнення певного порозуміння щодо територіальних претензій щоб принести мир в Україну, - сказав Стабб.

Трампу та європейським лідерам потрібно максимально посилити тиск на росію та путіна, щоб змінити його стратегічне мислення. путін по суті хоче заперечити незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – цілі, які не змінилися з початку війни майже чотири роки тому - сказав Стабб.

Для цього президент Фінляндії запропонував використовувати такі інструменти, як сотні мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються в Європі як застава для фінансування України, а також посилення військового тиску на москву.

Нагадаємо

