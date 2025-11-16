Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що припинення вогню в Україні найближчим часом малоймовірне, закликаючи європейських союзників підтримати Київ попри корупційний скандал. Він підкреслив необхідність європейської витривалості та посилення тиску на росію.
Про це повідомляє АР, передає УНН.
Деталі
У наслідок двох воєн з росією, у 1940-х роках, Фінляндія втратила близько 10% своєї території на користь москви та погодилась на військовий нейтралітет. Проте, держава змінила позицію після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли фіни вступили в НАТО.
За словами Александера Стубба, Європі знадобиться "sisu" – фінське слово, що означає витривалість, стійкість та завзятість, щоб пережити зимові місяці, через російські атаки та інформаційну війну.
Стаббу також потрібна ця якість як одному з ключових європейських посередників між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.
"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія, або як я бачу ситуацію на полі бою, або як ви маєте справу з (президентом росії володимиром путіним). І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти ідей, це добре", – сказав він.
Стабб наголосив про те, що Володимир Зеленський, має розібратись зі звинуваченнями у відкатах та розкраданнях, пояснивши, що цей скандал грає на руку росії, а також, він закликав європейських лідерів посилити військову та фінансову підтримку Києва.
Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року
Також, він наголосив, що три головні питання на шляху до припинення вогню – це гарантії безпеки для України , відновлення її економіки та досягнення певного порозуміння щодо територіальних претензій щоб принести мир в Україну, - сказав Стабб.
Трампу та європейським лідерам потрібно максимально посилити тиск на росію та путіна, щоб змінити його стратегічне мислення. путін по суті хоче заперечити незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – цілі, які не змінилися з початку війни майже чотири роки тому
Для цього президент Фінляндії запропонував використовувати такі інструменти, як сотні мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються в Європі як застава для фінансування України, а також посилення військового тиску на москву.
Нагадаємо
