Зеленский вручил госнаграды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии, а также первому джентльмену Дании. Это произошло во время пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии. Также государственной награды нашей страны удостоился первый джентльмен Дании, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.
Дания, Финляндия, Эстония – страны, чьи люди и правительства с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Сегодня вместе вручили государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании – настоящим друзьям, которые стоят рядом с нашим народом. Они приехали в Украину на пятый Саммит первых леди и джентльменов. Для нас это символ настоящего партнерства и большого доверия
Глава государства отметил орденом князя Ярослава Мудрого V степени кинорежиссера, сценариста, мужа Премьер-министра Дании Мартина Бо Тенберга и орденами княгини Ольги I степени первую леди Эстонии Сирье Карис и первую леди Финляндии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб.
Искренне благодарю вас. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такие великие друзья Украины, украинского народа. Поздравляю вас
Дополнение
Организаторы премии имени Василия Стуса отметили американского историка и писателя Тимоти Снайдера. Он получил награду в пространстве Украинского ПЕН в Киеве.