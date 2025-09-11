Зеленский вручил госнаграды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии. Также государственной награды нашей страны удостоился первый джентльмен Дании, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Дания, Финляндия, Эстония – страны, чьи люди и правительства с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Сегодня вместе вручили государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании – настоящим друзьям, которые стоят рядом с нашим народом. Они приехали в Украину на пятый Саммит первых леди и джентльменов. Для нас это символ настоящего партнерства и большого доверия - сообщил Зеленский.

Глава государства отметил орденом князя Ярослава Мудрого V степени кинорежиссера, сценариста, мужа Премьер-министра Дании Мартина Бо Тенберга и орденами княгини Ольги I степени первую леди Эстонии Сирье Карис и первую леди Финляндии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб.

Искренне благодарю вас. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такие великие друзья Украины, украинского народа. Поздравляю вас – сказал Владимир Зеленский.

