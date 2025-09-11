Зеленский вручил госнаграды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 1026 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 9870 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 20230 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 13373 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 12176 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 18693 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13585 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15766 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14003 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14077 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 31091 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 10479 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 9270 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 8400 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 4214 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 20233 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 18696 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 31122 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 48098 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 108598 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Петер Сийярто
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 9306 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 31122 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 23758 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 32024 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 96900 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18
YouTube

Зеленский вручил госнаграды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии, а также первому джентльмену Дании. Это произошло во время пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Зеленский вручил госнаграды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии. Также государственной награды нашей страны удостоился первый джентльмен Дании, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Дания, Финляндия, Эстония – страны, чьи люди и правительства с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Сегодня вместе вручили государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании – настоящим друзьям, которые стоят рядом с нашим народом. Они приехали в Украину на пятый Саммит первых леди и джентльменов. Для нас это символ настоящего партнерства и большого доверия 

- сообщил Зеленский.

Глава государства отметил орденом князя Ярослава Мудрого V степени кинорежиссера, сценариста, мужа Премьер-министра Дании Мартина Бо Тенберга и орденами княгини Ольги I степени первую леди Эстонии Сирье Карис и первую леди Финляндии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб.

Искренне благодарю вас. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такие великие друзья Украины, украинского народа. Поздравляю вас 

– сказал Владимир Зеленский.

Семь первых леди прибудут на Саммит в Киев, Мелания Трамп не приедет - Зеленская08.09.25, 15:10 • 4764 просмотра

Дополнение

Организаторы премии имени Василия Стуса отметили американского историка и писателя Тимоти Снайдера. Он получил награду в пространстве Украинского ПЕН в Киеве.

Антонина Туманова

Политика
Тимоти Снайдер
Метте Фредериксен
Александр Стабб
Финляндия
Дания
Владимир Зеленский
Эстония
Елена Зеленская
Киев