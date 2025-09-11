Американський історик Тімоті Снайдер отримав премію імені Василя Стуса
Київ • УНН
Американський історик Тімоті Снайдер відзначений премією імені Василя Стуса за внесок в українську культуру та громадянську позицію. Нагороду вручив Володимир Єрмоленко, Президент Українського ПЕН, в Києві.
Організатори премії імені Василя Стуса відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав нагороду у просторі Українського ПЕН у Києві, передає УНН.
Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся
Деталі
Вручав нагороду Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, Президента Українського ПЕН, голова журі Премії імені Стуса.
Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, — і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія — також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку
Лауреат премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду.
Важлива розмова про Україну: Зеленський зустрівся із істориком Тімоті Снайдером10.09.24, 20:37 • 23679 переглядiв
Довідка
Премія імені Василя Стуса присуджується щороку авторам незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Цього року Премія імені Василя Стуса була вручена 36-й раз поспіль. З моменту створення відзнаки, її отримало понад 70 митців.
Тімоті Снайдер — дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Досліджує історію Радянського Союзу та Голокосту. Тімоті Снайдер першим обійняв новостворену професорську позицію за підтримки Джеймса Темерті в галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики ім. Мунка при Університеті Торонто в Канаді. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у США. Постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи. Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами. Є автором та упорядником двадцяти книжок, виданих сорока мовами. Серед праць Тімоті Снайдера — книжки "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші.