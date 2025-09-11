Американський історик Тімоті Снайдер отримав премію імені Василя Стуса

Організатори премії імені Василя Стуса відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав нагороду у просторі Українського ПЕН у Києві, передає УНН.

Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся