Американський історик Тімоті Снайдер отримав премію імені Василя Стуса

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 5984 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 15086 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 10942 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 9934 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 15610 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12855 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 15041 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 13610 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13710 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14562 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38 • 5844 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 27388 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"13:02 • 7752 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 4882 перегляди
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами15:13 • 5092 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 15081 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 15607 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 27391 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 46598 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 106773 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Еді Рама
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 4890 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 27397 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 22696 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 31236 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 95996 перегляди
Актуальне
The Guardian
YouTube
MIM-104 Patriot
ChatGPT
МіГ-29

Американський історик Тімоті Снайдер отримав премію імені Василя Стуса

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Американський історик Тімоті Снайдер відзначений премією імені Василя Стуса за внесок в українську культуру та громадянську позицію. Нагороду вручив Володимир Єрмоленко, Президент Українського ПЕН, в Києві.

Американський історик Тімоті Снайдер отримав премію імені Василя Стуса

Організатори премії імені Василя Стуса відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав нагороду у просторі Українського ПЕН у Києві, передає УНН.

Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся 

- сказав Тімоті Снайдер у своїй промові.

Деталі

Вручав нагороду Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, Президента Українського ПЕН, голова журі Премії імені Стуса.

Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, — і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія — також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку 

- зазначив Єрмоленко.

Лауреат премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду.

Важлива розмова про Україну: Зеленський зустрівся із істориком Тімоті Снайдером10.09.24, 20:37 • 23679 переглядiв

Довідка

Премія імені Василя Стуса присуджується щороку авторам незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Цього року Премія імені Василя Стуса була вручена 36-й раз поспіль. З моменту створення відзнаки, її отримало понад 70 митців.

Тімоті Снайдер — дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Досліджує історію Радянського Союзу та Голокосту. Тімоті Снайдер першим обійняв новостворену професорську позицію за підтримки Джеймса Темерті в галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики ім. Мунка при Університеті Торонто в Канаді. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у США. Постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи. Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами. Є автором та упорядником двадцяти книжок, виданих сорока мовами. Серед праць Тімоті Снайдера — книжки "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші.

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
Тімоті Снайдер
Відень
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ