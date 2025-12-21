У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 866 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 7804 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 12800 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 27366 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 56200 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 61459 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 39981 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35679 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36294 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40512 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
96%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном21 грудня, 03:23 • 7320 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції21 грудня, 04:30 • 10811 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 14770 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto21 грудня, 06:10 • 6024 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели21 грудня, 07:15 • 12215 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 32625 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 61459 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 102705 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 74657 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 82635 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 13132 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 14898 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 27213 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 43594 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 33211 перегляди
Актуальне
The Guardian
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Хорватії та Румунії виявили нові випадки лепри, причому в Хорватії це "імпортований випадок" у працівника з Непалу, а в Румунії – два підтверджені та два підозрювані випадки серед працівниць масажного салону. Медики запевняють, що хвороба добре піддається лікуванню антибіотиками, а ризик масового поширення відсутній.

У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає

У Хорватії та Румунії виявили нові випадки захворювання на лепру. Влада обох країн заявляє, що ризику масового поширення інфекції немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

У Хорватії лепру підтвердили у працівника з Непалу, який уже близько двох років проживає в країні разом із родиною. Хорватський інститут громадського здоров’я повідомив, що йдеться про "імпортований випадок".

Пацієнту одразу призначили антибіотики. Усі його близькі перебувають під медичним наглядом або отримують профілактичне лікування. Лікар-інфекціоніст Бруно Баршич зазначив, що ризик поширення мінімальний.

"Щоб заразитися, потрібен тривалий і тісний контакт: наприклад, спільне проживання або сон в одному ліжку в поганих побутових умовах", - пояснив лікар.

Останній випадок лепри в Хорватії фіксували понад 30 років тому.

У Румунії, також, підтвердили два випадки лепри та ще два вважаються підозрілими. За даними Radio Liberty, всі хворі працювали в масажному салоні в місті Клуж, який влада вже закрила. Чотирьох заражених жінок, які прибули з Азії, помістили на карантин.

Медики наголошують, що сьогодні лепра добре піддається лікуванню. За умови тривалого застосування антибіотиків хвороба повністю минає, а небезпека зараження зазвичай зникає вже через кілька днів після початку лікування.

Новий штам mpox виявлено у Британії: що відомо08.12.25, 16:59 • 3484 перегляди

Додамо

Лепра, або проказа (хвороба Гансена), – це хронічна інфекційна хвороба, яку спричиняє бактерія Mycobacterium leprae і яка уражає переважно шкіру, периферичні нерви та слизові оболонки.

Вона має тривалий інкубаційний період (до 20 років). Лепра є виліковною завдяки сучасній медицині, але може призводити до інвалідності, якщо її не лікувати, що супроводжується стигматизацією людей.

Це захворювання уражає щкіру, нерви (втрата чутливості), очі, верхні дихальні шляхи, яєчка та передається через тілесний контакт.

Лепра вважається "забутою тропічною хворобою", але все ще зустрічається у понад 120 країнах, здебільшого в Азії, Африці та Південній Америці.

Алла Кіосак

Здоров'яНовини Світу
Радіо Свобода
Bild
Непал
Південна Америка
Азія
Африка
Хорватія
Румунія