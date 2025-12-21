У Хорватії та Румунії зафіксували випадки лепри: влада запевняє, що ризику поширення немає

У Хорватії та Румунії виявили нові випадки захворювання на лепру. Влада обох країн заявляє, що ризику масового поширення інфекції немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

У Хорватії лепру підтвердили у працівника з Непалу, який уже близько двох років проживає в країні разом із родиною. Хорватський інститут громадського здоров’я повідомив, що йдеться про "імпортований випадок".

Пацієнту одразу призначили антибіотики. Усі його близькі перебувають під медичним наглядом або отримують профілактичне лікування. Лікар-інфекціоніст Бруно Баршич зазначив, що ризик поширення мінімальний.

"Щоб заразитися, потрібен тривалий і тісний контакт: наприклад, спільне проживання або сон в одному ліжку в поганих побутових умовах", - пояснив лікар.

Останній випадок лепри в Хорватії фіксували понад 30 років тому.

У Румунії, також, підтвердили два випадки лепри та ще два вважаються підозрілими. За даними Radio Liberty, всі хворі працювали в масажному салоні в місті Клуж, який влада вже закрила. Чотирьох заражених жінок, які прибули з Азії, помістили на карантин.

Медики наголошують, що сьогодні лепра добре піддається лікуванню. За умови тривалого застосування антибіотиків хвороба повністю минає, а небезпека зараження зазвичай зникає вже через кілька днів після початку лікування.

Додамо

Лепра, або проказа (хвороба Гансена), – це хронічна інфекційна хвороба, яку спричиняє бактерія Mycobacterium leprae і яка уражає переважно шкіру, периферичні нерви та слизові оболонки.

Вона має тривалий інкубаційний період (до 20 років). Лепра є виліковною завдяки сучасній медицині, але може призводити до інвалідності, якщо її не лікувати, що супроводжується стигматизацією людей.

Це захворювання уражає щкіру, нерви (втрата чутливості), очі, верхні дихальні шляхи, яєчка та передається через тілесний контакт.

Лепра вважається "забутою тропічною хворобою", але все ще зустрічається у понад 120 країнах, здебільшого в Азії, Африці та Південній Америці.