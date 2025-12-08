Новий штам mpox виявлено у Британії: що відомо

Новий штам вірусу mpox, який раніше називався мавпячою віспою, було виявлено у людини в Англії. Про це повідомляють представники охорони здоров'я Великої Британії, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

За даними видання, вірус є сумішшю двох основних типів вірусу mpox і був виявлений у людини, яка нещодавно повернулася з подорожі Азією.

За словами представників охорони здоров'я, вони все ще оцінюють значення нового штаму.

Агентство з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) стверджує, що еволюція вірусів є нормальною. Вакцинація залишається найкращим способом захисту від тяжкого захворювання, хоча інфекція mpox для багатьох протікає в легкій формі.

Новий штам вірусу містить елементи двох штамів mpox, які називаються класами Ib та IIb.

Нещодавно представники охорони здоров'я Великої Британії закликали геїв, бісексуалів та інших чоловіків, які мають секс з чоловіками, переконатися, що вони вакциновані проти mpox.

Цей заклик пролунав після того, як штам під назвою "клас Ib" показав ранні ознаки локального поширення в деяких європейських країнах.

Клас IIb пов'язаний з глобальним спалахом mpox у 2022 році, який вразив багато країн світу.

У Великій Британії вакцинація доступна для груп людей з найвищим ризиком зараження mpox:

мають кілька сексуальних партнерів;

займаються груповим сексом;

відвідують закладів, які надають секс-послуги у громадських місцях.

За словами представників охорони здоров'я, вакцина на 75-80% ефективна у захисті від mpox.

ВООЗ скасовує надзвичайну ситуацію через віспу мавп, але закликає до пильності

Але ці дослідження проводилися на людях з одним типом mpox, який називається класом II. Не було проведено досліджень щодо того, наскільки добре вакцина захищає від іншого типу, який називається класом Ib, хоча вважається, що ступінь захисту буде високим.

Доктор Кеті Сінка, керівник відділу інфекцій, що передаються статевим шляхом, в UKHSA, сказала, що геномне тестування дозволило виявити новий штам.

"Це нормально, що віруси еволюціонують, і подальший аналіз допоможе нам краще зрозуміти, як змінюється mpox.

"Вакцинація — це перевірений ефективний спосіб захистити себе від важких захворювань, тому, будь ласка, обов’язково зробіть щеплення, якщо ви маєте на це право", — сказала вона.

Професор Труді Ленг, директор Глобальної мережі охорони здоров’я в Оксфордському університеті, сказала, що цей випадок нового вірусу mpox "підкреслює, що mpox циркулює в усьому світі та еволюціонує".

Вона сказала, що у Великій Британії існують "чудові системи" для виявлення випадків та контролю подальшого зараження, але в інших частинах світу, у більш вразливих групах населення, "цього важче досягти", де доступ до вакцин не такий надійний.

Професор Ленг сказала, що якщо у Великій Британії та інших місцях з’являться подальші випадки цього штаму, важливо зрозуміти, як він поширюється, щоб оцінити, чи є він більш чи менш небезпечним, ніж попередні штами.

Виявили новий штам віспи мавп: перші випадки захворювання вже зареєстрували у Європі

Що таке mpox?

Mpox може бути неприємним захворюванням.

Поширеними симптомами є ураження або висип на шкірі, які можуть тривати від двох до чотирьох тижнів, а також лихоманка. головний біль, біль у спині, біль у м’язах та втома.

Вірус передається від людини до людини через тісний фізичний контакт, кашель або чхання, а також дотик до зараженого одягу, постільної білизни чи рушників.