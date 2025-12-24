У Святвечір рф завдала удару по цвинтарю та Алеї героїв у Черкасах - мер

$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 4378 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 5846 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 5916 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 11133 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 18813 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14764 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17232 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33946 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49479 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67958 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 10091 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18991 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 18990 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 7368 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 9214 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 4372 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 2902 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 5836 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 11128 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 18809 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 2448 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 19107 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 8432 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34027 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30870 перегляди
У Святвечір рф завдала удару по цвинтарю та Алеї героїв у Черкасах - мер

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що російські військові обстріляли місцевий цвинтар та Алею героїв. Внаслідок атаки понівечено пам'ятники.

У Святвечір рф завдала удару по цвинтарю та Алеї героїв у Черкасах - мер

Росіяни атакували у Черкасах місцевий цвинтар та Алею героїв. Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає УНН.

На жаль, у Святий вечір, маємо те, що маємо. Російські виродки вже вкотре поцілили у наш цвинтар. Фактично понівечені пам’ятники просто. Також Алея героїв. Те, що вони роблять на Святий вечір, можна сказати останнє, що можуть робити люди, які вірують в Бога 

- сказав Бондаренко.

Він додав, що війна проти пам’ятників і людських душ - це стиль росіян.

росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день, а й завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі та продовжує штурми на фронті. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського з приводу відмови росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я.

Павло Башинський

Війна в Україні
Новий рік
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Черкаси