У Святвечір рф завдала удару по цвинтарю та Алеї героїв у Черкасах - мер
Київ • УНН
Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що російські військові обстріляли місцевий цвинтар та Алею героїв. Внаслідок атаки понівечено пам'ятники.
Росіяни атакували у Черкасах місцевий цвинтар та Алею героїв. Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає УНН.
На жаль, у Святий вечір, маємо те, що маємо. Російські виродки вже вкотре поцілили у наш цвинтар. Фактично понівечені пам’ятники просто. Також Алея героїв. Те, що вони роблять на Святий вечір, можна сказати останнє, що можуть робити люди, які вірують в Бога
Він додав, що війна проти пам’ятників і людських душ - це стиль росіян.
Нагадаємо
росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день, а й завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі та продовжує штурми на фронті. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського з приводу відмови росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я.