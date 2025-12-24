В Сочельник рф нанесла удар по кладбищу и Аллее героев в Черкассах - мэр
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что российские военные обстреляли местное кладбище и Аллею героев. В результате атаки повреждены памятники.
Россияне атаковали в Черкассах местное кладбище и Аллею героев. Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.
К сожалению, в Сочельник имеем то, что имеем. Российские ублюдки в очередной раз попали в наше кладбище. Фактически изуродованы памятники просто. Также Аллея героев. То, что они делают в Сочельник, можно сказать последнее, что могут делать люди, верующие в Бога
Он добавил, что война против памятников и человеческих душ - это стиль россиян.
россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день, но и нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме и продолжает штурмы на фронте. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разочарование Папы Римского по поводу отказа россии принять недавнее предложение о рождественском перемирии.