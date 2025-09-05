ВООЗ скасовує надзвичайну ситуацію через віспу мавп, але закликає до пильності

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 4996 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 16778 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 26008 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 23030 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 40953 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 37004 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 51202 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 42530 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41961 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 42012 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.3м/с
39%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 14607 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 13932 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 29296 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 27557 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 11786 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 10942 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 29368 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 40960 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 32140 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 67960 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ужгород
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 26565 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 67960 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 26478 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 31567 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 33138 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Ту-22М
Ту-95
Financial Times
Ракетна система С-400

ВООЗ скасовує надзвичайну ситуацію через віспу мавп, але закликає до пильності

Київ • УНН

 • 38 перегляди

ВООЗ скасувала глобальну надзвичайну ситуацію через вірус Mpox, але хвороба все ще становить загрозу. Організація закликає уряди не послаблювати епідеміологічний нагляд та вакцинацію.

ВООЗ скасовує надзвичайну ситуацію через віспу мавп, але закликає до пильності

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення дії глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, спричиненої вірусом Mpox (раніше відомим як "віспа мавп"). Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на ВООЗ, пише УНН.

Деталі

Водночас у ВООЗ наголосили: хвороба, яка може бути смертельно небезпечною та викликає болючі висипання, досі становить загрозу і потребує постійної уваги.

В Україні за тиждень на понад 45% зросла кількість хворих на COVID-1902.09.25, 10:24 • 3766 переглядiв

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що рівень міжнародної тривоги знижено більш ніж через рік після того, як поширення Mpox було визнано "надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення". Цей статус дозволяв мобілізувати країни до спільних дій, щоб зупинити розповсюдження інфекції.

За словами Гебреєсуса, скасування надзвичайного стану не означає, що загроза ліквідована. Він закликав уряди не послаблювати епідеміологічний нагляд, посилювати кампанії з вакцинації та своєчасно реагувати на нові випадки зараження, аби уникнути нових хвиль епідемії.

МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"27.08.25, 19:27 • 2530 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Всесвітня організація охорони здоров'я
Bloomberg