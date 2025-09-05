ВООЗ скасовує надзвичайну ситуацію через віспу мавп, але закликає до пильності

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення дії глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, спричиненої вірусом Mpox (раніше відомим як "віспа мавп"). Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на ВООЗ, пише УНН.

Деталі

Водночас у ВООЗ наголосили: хвороба, яка може бути смертельно небезпечною та викликає болючі висипання, досі становить загрозу і потребує постійної уваги.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що рівень міжнародної тривоги знижено більш ніж через рік після того, як поширення Mpox було визнано "надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення". Цей статус дозволяв мобілізувати країни до спільних дій, щоб зупинити розповсюдження інфекції.

За словами Гебреєсуса, скасування надзвичайного стану не означає, що загроза ліквідована. Він закликав уряди не послаблювати епідеміологічний нагляд, посилювати кампанії з вакцинації та своєчасно реагувати на нові випадки зараження, аби уникнути нових хвиль епідемії.

