В Україні за тиждень на понад 45% зросла кількість хворих на COVID-19

В Україні за минулий тиждень було зафіксовано 10 622 випадки захворювання на COVID-19, що більше на понад 45% порівняно з попереднім тижнем. Летальних випадків було 14. Про УНН повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.

За даними рутинного епіднагляду, отриманими від закладів охорони здоров’я з усіх областей України, крім Луганської та Запорізької, протягом 35-го тижня 2025 року (з 25 до 31 серпня) кількість осіб із позитивними результатами на COVID-19 становила 10 622 людини, що на 46,2% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 7 265 випадків. Також за тиждень було зареєстровано 14 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2 - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у порівнянні з епідситуацією торік, за чотири тижні 2025 року з 4 по 31 серпня зареєстровано у два рази менше випадків захворювання на COVID-19, ніж за аналогічний період 2024 року: 22 627 проти 45 500 випадків відповідно.

Враховуючи збільшення кількості позитивних результатів на визначення вірусів SARS-CoV-2 серед досліджень на респіраторну групу інфекцій за результатами роботи закладів охорони здоров’я МОЗ України найближчими тижнями можна очікувати подальше збільшення кількості осіб із позитивними результатами на COVID-19 - інформує ЦГЗ.

Окрім того, повідомляється, що в Україні станом на 25 серпня підтверджено три випадки інфікуванням субваріантом на Німбус та 125 на Стратус.

Доповнення

21 серпня в МОЗ заявляли, що в Україні зросла кількість хворих на коронавірус, однак захворюваність у три рази нижча ніж у серпні минулого року.

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін заявляв, що торік в Україні майже в рівній пропорції була кількість померлих осіб від грипу та від COVID-19. Проте кількість захворівших на грип та інші ГРВІ була в рази більшою.